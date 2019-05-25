شاهد: مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 18 إيقاع جديد يدخل العمل

قدمت الكاتبة هبة مشاري حمادة اكثر اعمال الموسم اثارة للجدل دفعة القاهرة، إيقاع العمل وأجواؤه يؤكدان تمسك هبة بنظرياتها وآرائها السابقة وتحديها للنقاد متسلحة بجماهيرية اعمالها، بل انها تقدم عملا اكثر شحناً بالأحداث لدرجة ان الحلقة الواحدة.

الحلقة 20 هنــــا

ورغم قصر مدة الحلقة، فقد تتضمن 5 احداث كبيرة، وهذا يعني ان الكاتبة تقدم ما معدله 150 فكرة او موقفا تشويقيا في المسلسل وهو عدد لا يمكن ان يبتكره بالكامل أي كاتب في عمل واحد مهما كان خصب الخيال، لذا نجد استخدام العديد من الأفكار والمواقف المطروحة سابقا والمقتبسة من أفلام ومسلسلات عالمية وعربية.

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ولكن بالمجمل نحن أمام قصة جديدة، وما أثير في بداية رمضان حول مقارنتها برواية "شقة الحرية للروائي السعودي الراحل غازي القصيبي اتهام سطحي وفي غير محله، ونؤيدها في ذلك.

كما تعتمد الكاتبة في مجموعة مهمة من الأحداث على المواقف العاطفية وثنائيات الحب التي يواكبها صراع وغيرة وأبرزها في هذا العمل قصة يوسف ودلال، وفي مقابلهما شخصية لطيفة.

وساعـد ادخال شخصية نادية، أو الفنانة زيزينيا، حبيبة ناصر على إضافة خط جميل عن الفن والمسرح في مصر، ومن نقاط القوة التي تُحسب للعمل، اضفاؤه بعض التغيير على ما اعتدناه في الدراما الخليجية