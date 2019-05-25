حقيقة وفاة محمد العصار عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، يوم السبت، في وفاة محمد العصار عضو مجلس الشوري في جماعة الإخوان المسلمين خلال تواجده في أحد السجون المصرية.

ووفق قناة الجزيرة، فإن وفاة محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، كانت في سجن برج العرب بـ الإسكندرية نتيجة الإهمال الطبي، دون ذكر أي مزيد من التفاصيل حول الملابسات والظروف التي أدت إلى ذلك.

يشار إلى أن القيادي محمد العصار المسؤول في جماعة الاخوان المسلمين، يتواجد في سجن برج العرب منذ فترة ليست بالقصيرة، على خلفية سياسية وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الثورات.