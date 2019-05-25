مشاهدة مسلسل بروفا الحلقة 20 العشرون - السينما

تحاول ماغي بو غصن "ليال" في الحلقة 20 العشرين من مسلسل بروفا أن تجتمع مع أحمد فهمي " ماجد" في السينما بعدما عرضت عليه الحضور برفقة ايلين، وهو أبدا موافقته فيما بعد، ويشار إلى أن المسلسل يشهد تطور درامي على صعيد السينما المصرية اللبنانية خلال مسلسلات رمضان 2019.

تعاني " أميرة" في الحلقة 20 العشرين من بروفا من محاولة الشخص التي تتاجر له بالحبوب من التقرب إليها وإرسال صورها له حتى تسكته وألا يفضح أمرها، إلا أنها تتظاهر بالمرض ويفاجئها بالذهاب إلى بيتها حيث تتواجد.ط

وما زال الطلاب في المدرسة الثانوية الخاصة بارتكاب المزيد من الأخطاء دون تحمل مسئولية، وتحاول ليلى ضبط الأمور في المدرسة عبر استدعاء أولياء الأمور، كم تحاول أميرة جمع مبلغ من المال لتعويض الحبوب التي فقدتها، ولكن تحاول التلاعب على المدرسة والإدارة بجمع تبرعات للاجئي سوريا، إلا أنه يتم السماح لها بجمع التبرعات العينية.

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وتعيش " ايلين" حالة سعادة مطلقة بعدما سكنت برفقة " ليال" ماغي بوغصن في شقتها الصغيرة، وتعلمت كيف تلهو مع الكلاب التي ترعاهن " ليال" برفقة وسام وهذا ما دفعها لحب الحياة والبقاء برفقة ليال وعدم العودة إلى أهلها.

ويستمر أحمد فهمي "ماجد" في مسلسل بروفا بملاحقة "ليال" ماغي بوغصن إلا أنه ينصدم من علاقتها المقربة مع صديقها وسام، ويعود بخيبة كبيرة،. بعدما كانت هي تتقرب منه وهو يرفض تواجدها بجانبه.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.