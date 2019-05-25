تراند اليوم : ياسمين الخطيب: زواجي من خالد يوسف "لعنة" ,وتتحدث عن بطلات فيديوهاته الإباحية

صرحت الفنانة التشكيلية والكاتبة المصرية، ياسمين الخطيب، بأنها تشعر بالشفقة الشديدة على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري، خالد يوسف ، ولكنها غير متعاطفة معهن.

وأضافت "الخطيب" خلال استضافتها في حلقة اليوم السبت من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنها لم تكن وراء تسريب هذه الفيديوهات أو تصويرها، موضحة أن الفنانات اللاتي ظهرت في الفيديو أكدن أن الفيديو تم تصويره في 2014، في الوقت الذي لم يربطها بخالد يوسف أي صلة.

© AFP 2019 / AMRO MARAGHI Advertisements

وقالت مؤكدة: "لقد أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس كانت تعلم من الذي كنت متزوجة منه، ولكن الناس تفاجئت بالصورة التي تسربت لي مع خالد يوسف، فكان لابد أن أوضح طبيعة علاقتي به".

وأشارت إلى أن الصورة التي جمعتها بخالد يوسف لم تقم هي بتسريبها، مرجحة أنه قد يكون هو الذي سربها، لافتة إلى أنه تم التقاطها خلال رحلة عائلية في الجونة، بواسطة نجله.

وفيما استبعدت ياسمين الخطيب أن يكون نجل خالد يوسف وراء تسريب الصورة، فرفضت ذكر اسمه للبرنامج حتى لا تورط أبنائه.

ووصفت ياسمين الخطيب، زواجها من المخرج خالد يوسف في برنامج "شيخ الحارة" بـ"اللعنة"، إذ ذكرت مرارا وتكرارا أنها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.