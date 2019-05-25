تراند اليوم : ياسمين الخطيب: أنا مش خطافة رجالة (فيديو)

قالت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب في شيخ الحارة مع ياسمين الخطيب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة إنها على عكس ما قيل عنها بأنها "خطافة رجالة وخرابة بيوت" وزواجها من المخرج خالد يوسف كان بعد انفصاله عن زوجته على حد علمها، مشيرة خلال برنامج شيخ الحارة مع ياسمين الخطيب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة إلى أن خالد يوسف كان يسافر إلى باريس كل 6 أشهر ليرى ابنته من زوجته التي تسبقها لمدة ثلاث أيام، فكان منطقي أن معلوماتها عن انفصاله عن زوجته صحيحة، وذلك خلال حوارها لبرنامج شيخ الحارة مع ياسمين الخطيب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة، موضحة فى شيخ الحارة مع ياسمين الخطيب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة أن دفاعها عن حقوق المرأة ورفضها زواج المرأة من رجل متزوج لم يكن تناقض، بل كانت تعلم أنهما مطلقين بشكل صوري حتى تتم الإجراءات.

اقرأ أيضا.. ياسمين الخطيب لـ شيخ الحارة: "مليش علاقة بالأفلام الإباحية مع خالد يوسف"



وأضافت ياسمين الخطيب خلال حوارها لبرنامج شيخ الحارة مع ياسمين الخطيب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة أنها تحملت وضع خالد يوسف مع زوجته السابقة، لأنه قال لها إنه منفصل عنها وما يحدث وضع مؤقت حتى يتم الانفصال بشكل رسمي، لذلك قبلت بالزواج من المخرج خالد يوسف، متابعة: "في النهاية هو اختار زوجته الأولى وأنا بشكل أو آخر انخدعت واتضحك عليا".