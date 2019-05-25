نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني برقم الجلوس في مصر - بالاسم بالرقم القومي

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية، إنه جرى الانتهاء من تصحيح 50% من أوراق إجابات الامتحانات وسيتم الانتهاء من التصحيح يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.

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وأضاف أنه سيتم إرسال أسطوانة بالنتائج كاملة إلى وزارة التربية والتعليم في إطار النموذج الموحد التي تسعى الوازرة لتطبيقه، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس من موقع الوزارة، وتسليم نسخة أخرى إلى محافظة الدقهلية خلال اعتماد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية للنتيجة التي ستظهر رسميًا الخميس المقبل.

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين في كشوف الامتحانات بلغ 100 ألف و705 طلاب وطالبات منهم 100100 انتظام، و605 منازل، بالإضافة إلى 3767 طالبًا وطالبة لمرحلة التعليم المهني موزعين على 17 إدارة تعليمية.

أما بخصوص المحافظات الأخرى فستكون في توقيت مقارب لما تم الاعلان عنه بشأن محافظة الدقهلية، وفي فترة زمنية أقصاها أسبوع واحد لكافة المحافظات.