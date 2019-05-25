مشاهدة الحلقة 20 من مسلسل حضن الشوك - مفاجآت صادمة لمناير

تنطلق الحلقة 20 العشرون من مسلسل حضن الشوك بعد مشاجرة هيفاء "نور الغندور" مع مناير "ليلى عبد الله" وقربها من الوصول إلى الحقيقة على شاشة قناة روتانا خليجية.

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كيف ستصارح مناير" ليلى عبد الله" يوسف بحقيقة مشاعرها؟ وهل تلتقي بوالدتها فاطمة "الهام الفضالة"؟ مفاجآت تتكشف في الحلقة 20 من مسلسل حضن الشوك

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور.

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وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.