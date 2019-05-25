تراند اليوم : ياسمين خطيب سادس بطلات أفلام خالد يوسف الجنسية؟

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راغدة سألت ياسمين عن سبب فشل زيجاتها الثلاث، بما فيها زواجها السري من المخرج المصري خالد يوسف، وقالت ياسمين:
أنا ست عنيدة وعصبية بحب نفسي، وهذه الصفات لم تكن سبباً في فشل الزواج. انفصلت في المرة الأولى لأننا لم نتفق في الطباع وكنت صغيرة آنذاك، أما فشل الزواج الثالث من المخرج خالد يوسف فبسبب الظروف التي كانت غير مناسبة لاستمرار زواج ناجح،وكنت متفقة معه على الإعلان عن الزواج فيما بعد لكننا انفصلنا قبل ذلك.
وقبل إلقاء القبض على الممثليتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، انتشرت صورٌ لياسمين بين أحضان خالد يوسف، ما اضطرها لتبرر وتعلن أنها تزوجته عرفياً لكن خالد يوسف كذبها.
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وبعد تصريح ياسمين الخطيب مع راغدة بأنها تزوجته عرفياً، هل سيتم نشر فيديو إباحي لها مع خالد يوسف الذي كان يوثّق كل علاقاتها الجنسية مع السيّدات من غرفة النوم؟
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وهل ستكون سادس بطلات أفلام خالد يوسف الجنسية؟
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