مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة حصريًا HD – ثمن الهروب

نعرضُ لكم اليوم حصريًا، الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل "العاصوف 2" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن مسلسلات الدراما الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل العاصوف 2 كاملة بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويحظى مسلسل "العاصوف 2" الذي يُعرضُ حصريًا يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

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ويقودُ النجم السعودي الكبير ناصر القصبي بطولة المسلسل، إلى جانب نجومٍ آخرين، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وباقة أخرى من ألمع نجوم الشاشة الخليجية.

يذكرُ أنّ مسلسل العاصوف الجزء الثاني، تدور أحداثه في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.

وينافسُ مسلسل "العاصوف2" بكلّ ما أوتي من قوةٍ وثقة في الماراثون الدرامي، ضمن مسلسلات الخليج العربي المشاركة في الموسم الدرامي رمضان عام 2019.