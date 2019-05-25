مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة حصريًا بجودة HD – مخطط لسرقة حكمت

تشتعلُ تفاصيل "الحرملك" في الحلقة 19 التاسعة عشر وتشهدُ أحداثًا جديدة، فبعد تهديد رسلان لرجال سليم وإرغامهم على المشاركة، ثمّة محاولة أخرى ومخطط خبيث لسرقة حكمت والاستيلاء على الذهب الذي يملكه، تابعوا الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة لتعرفوا المزيد من التفاصيل المشوّقة.

ونعرضُ لكم اليوم السبت حصريًا، الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل الحرملك" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات السورية العربية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحملُ النجم السوري القدير جمال سليمان لواء البطولة في "الحرملك"، ويرافقه في البطولة نخبة من ألمع نجوم سوريا ومصر وتونس والعالم العربي، أبرزهم: الفنانة السورية سلافة معمار، والفنانة التونسية درة، والفنان المصري أحمد فهمي، والنجم السوري القدير باسل خيّاط، والنجم السوري الشاب قيس الشيخ نجيب، والفنان باسم ياخور، والنجم السوري الكبير عبد الهادي الصبّاغ، والفنانة السورية القديرة سلمى المصري، وباقة أخرى من النجوم والفنانين العرب والأجانب.

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وتدورُ أحداث "الحرملك" حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المُفترضين.

ويحظى مسلسل "الحرملك" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي، ونال على إعجابهم وحاز على اهتمامهم، وتبيّن لنا ذلك من خلال رصد تعليقات وآراء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسل.

وينافس مسلسل "الحرملك" في الماراثون الدرامي بكلّ ما أوتي من قوة في هذا الماراثون الدرامي، ليحافظ على ترتيبه في الصدراة ضمن المسلسلات التي رفعت راية التميّز والتألق في هذا الموسم.