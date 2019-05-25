وطن ع وتر 2019 الحلقة 20 العشرون - تضيعش صيامي (شاهد)

نعرض لكم متابعينا اليوم السبت، مسلسل وطن ع وتر الحلقة 20 العشرين بطولة الفنان عماد فراجين ابن فلسطين، وزميلته منال عوض، إذ جاءت بعنوان وفكرة جديدة.

وكانت الحلقة التاسعة عشرة التي عرضت امس بعنوان "زواج مستقبلي"، من اجمل الحلقات حيث حصدت الالاف من المشاهدات والمشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

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"زواج مستقبلي" ناقشت قضية الزواج في الدول العربية بشكل كوميدي ساخر، إذ بينت قضية ارتفاع المهور ومتطلبات الحياة من اجل الزواج، حيث يضطر خلالها الشاب عماد فراجين للتوجه إلى البحث عن زوجة بعمر كبير ولها اولاد كي يصرفوا عليه.

وخلال الحلقة، خطب عماد فراجين سيدة تزيد عن سبعين عاما، لكنها رفضته وتراجعت في النهاية بداعي عدم وجود انسجام بينها وبينه وكونها وجدت شخصا اخر افضل منه، كون النساء في هذا السن لا يحتجن الى مهر وفرح والتفاصيل المكلفة.

ثم جاء في الجزء الاخر من الحلقة، فتاة وامها يستعرضون الزواج المستقبلي، حيث جاءت لخطبة الشاب عماد فراجين وقدمت المهر والامور الاخرى، حيث وافق الاخير على الزواج ثم انتهى كل شيء بسبب الخلافات العائلية التي دائما ما تعكر كل شيء.