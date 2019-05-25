شاهد: مسلسل خمسة ونص الحلقة 20 العشرون - الحصاد

تستمر أحداث مسلسل خمسة ونص في تشويق المشاهد، حيث يحاول قصي خولي " غمار" قتل "سوزان" في الحلقة 20 العشرين من خمسة ونص بعدما نثرت ملابس والدته خارج القصر، كي تتخلص من أثار وجودها، وخاصة في قلب "الغانم"، ويشهد المسلسل سباقاً ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 20 من مسلسل خمسة ونص هنــا

ومن جهة أخرى، تشتعل الغيرة في الحلقة 20 العشرين من خمسة ونص في قلب " سوزان" رولا حمادة بعد اعتراف " الغانم" بأنه ما زال يحب " وداد" والدة غمار التي خططت سوزان برفقة الغانم لقتلها عبر إلقائها من النافذة واتهامها بأنها انتحرت.

كما شهدت الحلقة السابقة ترشح بيان نادين نجيم للانتخابات بزعامة الغانم والد قصي خولي،كونها تحظى على نسبة عالية من الحشد الجماهيري، وتدعم الفئات المهمشة والمحتاجين كما وتعمل على إدخال البهجة والسرور لهم وتوفير متطلباتهم.

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اعترفت نادين نجيم " بيان" في الحلقة 20 العشرين من خمسة ونص لقصي خولي " غمار" أنها ترشحت للانتخابات نيابة عنه، بدعم من الغانم، إلا أنه يفقد أعصابه ويضربها "كف" مما يدفع "بيان" بالخروج من القصر في ساعات متأخرة من الليل، إلا أن "جاد" معتصم النهار يبقى يرافقها.

كما ويعترف قصي خولي "غمار" لبيان "نادين نجيم" بأنهم أجبروه على الزواج بها كي تكون جسر للحصول على السلطة والمال من خلالها، سيما أنها مشهورة أكثر منه، في دعمها للفقراء، وعبر إنشائها مركز صحي للمحتاجين، ويستمر قصي خولي بكسر قلب نادين نجيم.

كما وشهدت الحلقة السابقة عودة غمار " قصي خولي" إلى عايدة التي استأجرت بيت في بيروت بالتعاون مع سوزان، ويبدو أن قصي بدأ يستعيد حبه لها بعد زواجه بنادين نجيم التي تبدو غير مرتاحة بالزواج منه.

ويشار إلى أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نجيم، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.