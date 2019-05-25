مشاهدة مسلسل الهيبة الحلقة 20 جبل شيخ الجبل ينقذ سيرين عبد النور من الخطف

شاهد في مسلسل الهيبة الحلقة 20 بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل ) و سيرين عبد النور (نور)، محاولة جبل إنقاذ نور بعد أن قام رجل الأعمال اللبناني ثروت بخطفها، ويأتي الهيبة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

مشاهدة الحلقة 20 مسلسل الهيبة

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ويخرج جبل شيخ الجبل في الحلقة 20 مسلسل الهيبة التي تابعتها وكالة (سوا) الاخبارية برفقة رجاله إلى المكان الذي تتواجد بداخله نور، بعد أن كشف أمر خطفها من قبل ثروت.

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وتضم الحلقة 20 مسلسل الهيبة الحصاد، بدأ الصدام بين جبل شيخ الجبل ثروت للانتقام من نور التي وقعت في حُب جبل شيخ الجبل.

وتعرض الحلقة 20 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة من اخراج سامر برقاوي وتأليف باسم السلكا ، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية السورية واللبنانية، أبرزهم النجم تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور وشاهين عبدو.

تعرض وكالة سوا كل يوم حلقة من مسلسل الهيبة الحصاد، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط الموجود آعلاه.