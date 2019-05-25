شاهد: مسلسل عذراء الحلقة العشرين 20 (انتقام وتعنيف) - مسلسلات رمضان 2019

قالت فوزية لرقية في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل عذراء بطولة شجون الهاجري المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019، إن رجوعها لإبراهيم هو بداية إنقاذ حياتها، فباركت لها فوزية على ذلك.

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وعلى الرغم من تعنيف رقية لابنتها فوزية وعذاب ضحي، ظلت فوزية تقابل إبراهيم ولم يهتموا لكلام أى شخص وحتى ضحي لاحظت أن إبراهيم خلع خاتم زواجه من يده.

واستمرت أحداث الحلقه التاسعة عشر من مسلسل عذراء فها هي عذراء تنجح في الإيقاع بين عيسي وآلاء من خلال كارت أعطته عذراء لعيسي علي أنه كارت من حبيب آلاء.

لكن عندما صعدت لمدام آلاء في الحلقة 19 من مسلسل عذراء قالت لها إن الذي كتب الكارت هو عيسي، وهنا تذكرت عذراء وعدها لرضوي أنها ستنتقم من عيسي بنفس أسلوبه المعروف.

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وبعدها بدأت في الحلقه 19 من مسلسل عذراء خطتها في الانتقام من فارس، بينما قررت عذراء أن تزور جدتها وبالفعل قابلت جدتها وكانت لحظة مؤثرة جدا بينهما، لحظة سيطر عليها البكاء والحزن.

وبعد دقائق وصلت الشرطة لتفتيش المنزل كله ولكنهم لم يعثروا على أي شيء ولكن ترك الضابط عندهم ودون علمهم جهاز لاسلكي وسمع كل شيء من رقية، وعند القبض عليها والتحقيق معها قالت رقية أنها كانت تتكلم عن حنين وليس عذراء الفتاة التي تدور أحداث المسلسل حول شخصيتها التراجيدية.

ويأتي مسلسل عذراء التراجيدي ببطولة : شجون الهاجري، هيفاء حسين، إيمان قمبر، ميس كمر ، إلهام علي ، لولوة الملا ، مرام البلوشي ، فهد البناي، مشاري البلام وغيرهم.

وتدور أحدث مسلسل عذراء حول قضية قتل تتهم بها شجون الهاجري التي تدخل السجن وتقابل مجموعة من السجينات وتستمع إلى حكايتهن.