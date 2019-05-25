مشاهدة الحلقة 20 من مسلسل باب الحارة 10 الجزء العاشر - أحداث السجن

38في الحلقة السابقة من مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، يدخل العكيد راتب إلى السجن بعد أن تم اتهامه بإعطاء وصفة طبية خاطئة لوالد الشاب الذي يعمل بالمقهى، رغم أن الصيدلانية ليلى أوصته بعدم تطبيق أي دواء حتى مجيئها، إلا أن راتب يصر على أنه أعطى الدواء الصحيح .

ويبقى البت في الأمر مرهوناً بصدور نتائج تحليل ما تبقى من عبوة الدواء لمعرفة إن كان مطابقاً للوصفة الطبية أم لم يكن مطابقاً لها، وحدثت تفاصيل كثيرة خلال الحلقة.

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بينما تخاف الطبيبة حسيبة من الحادثة وتبكي في المنزل وتؤكد لوالدها أبو نبيل أنها أعطت المريض الوصفة الصحيحة، وغيرها الكثير من الاحداث مع هذه الشخصيات.

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وبالمقابل يتعرض فتحي لسرقة الذهب الذي اكتشفه في منزله حيث يقوم شكري وشريكه بحمل مسدسين و النزول إلى بيت فتحي وتهديده بالسلاح لمعرفة مكان جرة الذهب و إلا قتله حيث يقوم بدلالتهما على مكان الجرة ويأخذانها.

ويلوذان بالفرار بينما يجن جنون ويقوم بإخبار الزعيم أبو بسام بذلك ليطلب منه تبليغ الكركون وبالفعل يقوم بذلك بينما يتم استدعاء عمه أبو بسام واتهامه بذلك كونه له مصلحة و على خلاف مع ابن شقيقه و يرفض الاعتراف بحقه بالذهب .

ويتابع واجهات الحارة نقاشهم للبحث في هوية الشخص الذي يقوم بنقل اخبار الحارة للاستعمار الفرنسي ويدعون لمراقبة عدد من الاشخاص الذين يمكن أن يشك بأمرهم من خلال تصرفاتهم أو ظهور علامات توفر المال معهم رغم أنهم لا يملكونه.