مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة حصريًا بجودة HD – الكويت 2019

نعرضُ لكم اليوم حصريًا الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل "مني وفيني" كاملةً بجودٍة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة عالية HD على يوتيوب

وتنافس الدراما الكويتية من خلال مسلسل "مني وفيني" في الماراثون الدرامي، رافعةً لواء التميّز والحضارة بعد أن فرض المسلسل نفسه وأثبت تواجده في حلبة المنافسة الرمضانية لهذا العام، معلنةً تحقيق الكثير من نسب المشاهدة والمتابعة.

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ويحملُ النجم الكويتي حسين المنصور لواء البطلولة في المسلسل، ويتقاسم معه دور البطولة، كلًا من: باسمة حمادة، وصمود الكندري، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويناقش مسلسل "مني وفيني" المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.

ويشارُ إلى أنّ مسلسل مني وفيني الذي يبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، يحظى بمتابعةٍ واسعة من الجمهور الخليجي والعربي على حدٍ سواء.

يذكرُ أنّ مسلسل "مني وفيني"، قصة وسينياريو وحوار الهنوف، وإشراف عام صمود الكندري، وبطولة حسين المنصور وآخرين، وهو ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019.