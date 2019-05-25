الرقابة تتدخل في مسلسل دقيقة صمت والمؤلف يرد

كشف الكاتب السوري ​سامر رضوان​ على هامش احدى المناسبات، انه يهوى لعبة مطاردة الرقابة في أعماله، موضحًا أن الرقابة وافقت على المسلسل، وبعد التصوير قامت بحذف بعض المشاهد.

وقال رضوان إنه سعيد بالتعاون مع المخرج التونسي ​شوقي الماجري​ في مسلسل “​دقيقة صمت​” الذي يعرض حالياً في رمضان، مشيراً الى أنه مخرج ممتاز وهو المخرج العربي الوحيد الذي فاز بجائزة “إيمي”، عن أفضل مسلسل أجنبي طويل في 2008 بمسلسل “الإجتياح”.

وأشار رضوان الى أن إختيار الممثلة اللبنانية ​ستيفاني صليبا​ مناسب جداً، لأنها أدته بشكل مميز، مشيراً الى أنه يتعمد ادخال شخصيات كوميدية الى أعماله وهذا الامر ترجمه بـ”دقيقة صمت”، من خلال شخصية “أبو العزم” الممثل السوري ​فادي صبيح​ وجملته الشهيرة في العمل “يا إنسان”، وهذا الامر سبق وأن قام به بمسلسل “الولادة من الخاصرة” مع صبيح نفسه، وجملته الشهيرة “لا تخشى شيء”.

وعن الحزن بشخصية “أدهم” أو الممثل اللبناني ​فادي أبو سمرا​، أشار رضوان الى ان الشخصية تعتمد على هذه الحالة النفسية، ومقتله أمر طبيعي ضمن أحداث العمل.