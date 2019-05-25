مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة حصريًا بجودة HD – غموض علي يزداد

مع تقادم الأيّام وتوالي الأحداث ومضيّها بوتيرةٍ متسارعة، تتكشّفُ لنا أحداثًا جديدة بدأت تطفو على السطح، نلاحظ في الحلقة 18 الثامتة عشر من مسلسل "العاصوف 2"، غموض علي بدأ يزداد أكثر وأكثر، ليبقى السؤال المحيّر: أين يصرف علي كل هذه الأموال وعلى ماذا؟ تابعوا الحلقة كاملةً لتعرفوا الإجابة.

ونعرضُ لكم اليوم حصريًا، الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل "العاصوف2" كاملة بجودةٍ عالية الدقة HD، الذي ينافس في الماراثون الدرامي بكل قوة وثقة متفوقًا على الكثير من غيره من المسلسلات في السباق الرمضاني 2019.

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ويقودُ النجم السعودي الكبير ناصر القصبي بطولة المسلسل، إلى جانب نجومٍ آخرين، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وباقة أخرى من ألمع نجوم الشاشة الخليجية.

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ويحظى مسلسل "العاصوف 2" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

مسلسل العاصوف الجزء الثاني، تدور أحداثه في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.

مسلسل "العاصوف2"، هو من قصة الكاتب الراحل عبدالله الوابلي، وتاليف وسيناريو وحوار ناصر العزاز، وبطولة النجم ناصر القصبي ونجوم آخرين.