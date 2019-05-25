موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة الاعدادية برقم الجلوس : روابط نتيجة الصف الثالث...

نترقب إعلان مديرية التربية والتعليم المنوفية نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، ونشر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2018 بجانب موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية، واستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في المنوفية لجميع الإدارات التعليمية سواء قويسنا أو منوف أو شبين الكوم والباجور واشمون وتلا والشهداء وبركة السبع والسادات متوفر الآن من عدة روابط رسمية. “نتيجة الفصل الدراسي الثاني لم تظهر بعد”

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية ستنشر روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول و الثاني في حينه، عقب اعتماد محافظ المنوفية أو من ينوب عنه، نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة المنوفية، وسيتم كذلك تفعيل رابط وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات على موقع مديرية التربية والتعليم المنوفية برقم الجلوس مباشرةً، وفق ما اتبع مع نتيجة الفصل الدراسي الأول.

روابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة الاعدادية 2019

تفاصيل إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، سنرفقها عقب اعتماد النتيجة من المحافظ وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وخاصةً نسبة النجاح التي ستتحقق في نتائج اختبارات الطلاب والطالبات بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018-2019، وذلك من نتائج المدارس الرسمية والخاصة والرياضية ونتائج طلاب المنازل، وسنوفر لكم روابط موقع مديرية التربية والتعليم المنوفية لاستعلام نتيجة الاعدادية 2019 برقم الجلوس.

مسئولي مديرية التربية والتعليم أشار لعدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية والذي يتجاوز 62 ألف طالب وطالبة.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 المنوفية

الموقع التالي تجدون عليه روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 :

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اتركوا أرقام الجلوس وبالتعليقات ومن رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية سنوافيكم بالنتائج ودرجات شهادة الصف الثالث الاعدادي .

تحديث : الاستعلام عن نتيجة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية قد يرتكز على رابط الخدمات الإلكترونية موقع وزارة التربية والتعليم، موقع مديرية تعليم المنوفية برقم الجلوس، ولمن يريد الحصول على النتيجة حال اعتمادها، اترك رقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة في رسالة بالتعليقات .

تحديث: نتيجة إعدادية المنوفية بالقرب من نهاية الأسبوع المقبل، وفق بعض التصريحات عن مسئولي التعليم، وأرجع البعض التأخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وطبيعة العمل خلال شهر رمضان المبارك.

تحديث: الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ومنها إلى رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس بعد اعتمادها منذ ساعات قليلة، وسنرفق في التحديثات المقبلة المزيد من التفاصيل ، اتركوا أرقام الجلوس بالتعليقات إن تعذر عليكم معرفة النتائج.

تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية خلال ساعات فور انتهاء المراجعة للنتائج وحول مجموع الشهادة الإعدادية فهو 280 درجة للترمين.

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