شاهد: مسلسل كلبش 3 حلقة عشرين 20 (خيوط وأسرار جديدة) – مسلسلات رمضان 2019

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019، خيوط وأسرار وألغاز جديدة كان أخطرها علاقة أكرم صفوان مع سارة، التي تعمل مع ديفيد وايزاك.

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وحاول ديفيد وايزاك في وقت سابق، قتل أكرم صفوان، وجاء في الحلقه التاسعة عشر من مسلسل كلبش 3 أن سارة تقول لأكرم إنه ليس لها أى يد في محاولة قتله.

وأكدت له سارة، أنها عنفت ديفيد وايزاك بشدة، وكشفت لأكرم عن قتلة غسان وهم جماعة كان يعمل معهم غسان من قبل واتفقوا على أن يتركهم دون أن يكشف عن أى أسرار لكنه أخل بالوعد.

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ورفعت سارة وجماعتها في الحلقة 19 من مسلسل كلبش 3، اليد عنه فقتله من كان يعمل معهم في السابق، بينما ينجح سليم في طرد أمجد صفوان من الشركة الأمر الذي يؤدي إلى خلاف كبير بين أكرم و أمجد.

ودارت أحداث الحلقه 19 من مسلسل كلبش 3 بوتيرة سريعة حيث أن سليم الأنصاري يكتشف أن الضابط عوني يعمل مع أكرم صفوان وعوني ينتحر بعد أن تم كشف أمره.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.