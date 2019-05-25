أزمة زواجها السري من خالد يوسف.. ياسمين الخطيب تحتفل بخطوبتها.. شاهد 77 مشاركة

بعد الأزمة التي أحدثتها مؤخرا بسبب زواجها السري من خالد يوسف، فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب جمهورها بالاحتفال بخطوبتلإعلامية المصرية

نشرت صورة لهاوهي تمسك بيد خطيبها، دون أن تكشف عن وجهه، وكانت ترتدي خاتم الخطوبة.ياسمين علقت على الصورة بقولها: ” أجمل الأحداث تلك التي تأتي بغير ترتيب”، وغيرت الحالة الاجتماعية على “الفيس بوك” إلى “مخطوبة”.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فنرة صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال.

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وكانت المفاجأة قيام خالد يوسف بتكذيب كلام ياسمين، مؤكدا أن ما تم تداوله عنه مجرد شائعات، فقررت ياسمبن الرد على تكذيب خالد يوسف ونفيه لزواجهما، بنشرها ألبوم صور يجمعهما خلال فترة زواجهما، وعلقت عليها بقولها: “مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها”.

يذكر أن ياسمين الخطيب قد كشفت أنها تزوجت ثلاث مرات من قبل، وإن زيجتها الأولى قد أثمرت عن طفلين، بينما كانت زيجتها الثالثة من المخرج خالد يوسفت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة زواجها السري من خالد يوسف.. ياسمين الخطيب تحتفل بخطوبتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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