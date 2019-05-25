مصر: كاميرات المراقبة تفك لغز جريمة قتل أم لطفلها

فكت كاميرات المراقبة الموجودة في مدينة شرم الشيخ اليوم السبت، لغز جريمة قتل حيث تم العثور على طفل غارق أمام شواطئ المدينة المصرية، علمًا بأن الجانية هي أم الطفل البالغ ثلاثة سنوات.

وبعد ورود بلاغ لفرق البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة الطفل أمام شاطئ الفنار، تم تشكيل فريق بحث متخصص على مستوى عال لكشف غموض الحادث، وبعد تفريغ المباحث جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن أمه وتدعي "دينا. ع" 25 عاما، من محافظة البحيرة وراء ارتكاب جريمة القتل.

وأظهرت التحقيقات، أن أم الطفل تعمل في أحد الأندية الصحية، واعترفت أمام المباحث بوجود خلافات مع زوجها السابق والد الطفل وأنه هددها بأخذه ليعيش مع زوجته الثانية مما دفعها لارتكاب الواقعة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها "وفق روسيا اليوم".