تراند اليوم : نتائج صف السادس الابتدائي 2019 :نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور...

العراق -الخليج 365

متابعنيا الكرام ننشر لكم نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019 الرصافه الثالثه , نتائج السادس الابتدائي 2019 الرصافة الثالثه , نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول الرصافة الثالثة , نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثالثة , نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019 الرصافه الثالثه , نتائج صف السادس الابتدائي ,

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة العراق عن نتائج صف السادس الابتدائي 2019,وكم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 في بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,نينوى ,صلاح الدين، وسنقوم كذلك بنشر روابط تحميل نتائج امتحانات التهميدي بالعراق 2019 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة لجميع المحافظات فور انتهاء المراجعين من تصحيح ومراجعة لأوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الإبتدائي 2019 العراق

واوضح المدير العام لتربية الرصافة الاولى السيد حسين فليح حسن بتوجه جميع مدراء المدارس الابتدائية ومراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم الجمعة الساعة الحادية عشر صباح لاستلام النتائج .واضاف إن نسبة النجاح بلغت ( 68٪ ) علما ان عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 ) .

وبارك حسن جهود العاملين في مركز الفحص الابتدائي ولقسم الامتحانات ولجميع الملاكات التربوية والادارية هذا الانجاز الرائع في اعلان النتائج كاول مديرية عامة على عموم المديريات العامة للتربية في العراق .

هذا ويسعى أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي للاستعلام والفحص عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الاولى والثانية والثالثة ، للتعرف على نتائج امتحانات الدور الاول للعام 2019 بكل سهولة ويسر من خلال تحميل النتائج مباشرة بالدرجات ويقوم موقع ناجح وموقع ملازمنا وموقع نتائجنا وموقع نجحنا والسومرية نيوز والفرات نيوز وشبكة أخبار الناصرية ، عن بنشر كافة نتائج امتحانات السادس الابتدائي للعام 2019 الفصل الدراسي الثاني ، في الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت ، نيوني ، واسط كربلاء القادسية، بابل ، كركوك ، وباقي المحافظات العراقية،

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متابعينا الكرام نوفر لكم جميع روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 في العراق

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

تلغرام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

صفحة الفيس بوك وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

موقع ناجح من خلال ( الرابط التالي ) .

أخبار وزارة التربية والتعليم تلغرام من خلال ( الرابط التالي ) .