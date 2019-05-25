عمر عبداللات يكشف تفاصيل شيقة في مجموعة إنسان

تحدث الفنان الأردني عمر عبداللات خلال مشاركه في برنامج مجموعة على شاشة قناة MBC عن حقيقة الشائعات التي طالت لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبداللت أن لم يطلب لقاء الرئيس اطلاقاً ولا صحة للأنباء المتداولة حول الرئيس المصري لقائه ومما يؤكد على تصريحات إصداره أغنية "يحكى أن" تمجيداً للجمهورية المصرية.

وبيّن عمر عبداللات أن تجربته في التمثيل لا يمكن اعتبارها ناجحة أو فاشلة إذ انه دخل في مجال مغاير لفنه.

وحول جهود المملكة العربية السعودية وبالأخص جهود الهيئة العامة للترفيه لرفع الثقافة والفنون و فتح الباب لعروض الفنانين العرب وتابع قائلًا:" أتشرف بالمشاركة بأي حفل في السعودية" منوهًا أنه تلقى دعوة للمشاركة بحفل في السعودية ولكنها لم تكن من جهة رسمية.

ونفى عمر عبداللات وجود أي خلاف مع شركة روتانا موضحًا أنه لم يقصد إهانة روتانا واصفًا إياها بأنها شركة كبيرة وجميع من فيها أصدقاء له.

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وكشف عن موقف جمعه بالفنان مارسيل خليفة، لافتًا إلى أنه يعتز به ويحبه منذ صغره، وكانت لديه أمنية أن يلتقي به، وعندما حانت اللحظة وكان وقتها صغيرًا، ذهب لحضور حفل له بمهرجان جرش، وحاول السلام عليه ولكنه لم ينظر إليه، وهو ما جعله يتفاجأ برد فعله.

وتابع قائلًا: حاولت الوصول إليه في الكواليس ولكن تم طرد جميع المتواجدين، وهذا أحزنني وكان درسًا لي.

وأضاف قائلًا:" يلعن أبو الشهرة، لأن الدنيا بالنسبة لي جبر خواطر، والشهرة تذهب وتأتي، ولو أوقفني طفل يريد السلام عليّ سأقف له حتى لو اضطررت لإلغاء موعد لي أو التأخير".

وأوضح عبداللات أنه يعتبر نفسه فنان الأردن الأول بين أبناء جيله، موضحًا:" يوجد جيل قبلي لا أتخطاه، منهم فارس عوض، توفيق النمري، سميرة توفيق، ومجموعة كبيرة أنا نقطة في بحرهم"، بحسب "إرم نيوز".