الاكثر مشاهدة اليوم - ماذا قالت منى الغضبان لخالد يوسف عندما الهبها بحماس

ماذا قالت منى الغضبان لخالد يوسف عندما الهبها بحماس

منى الغضبان، وخالديوسف الولهان، والذى من خلالة، تهتكت الجدران، وتدمر الكيان .

عند اول امتحان، فقالت مغرمة الفتى الجبان، انه اذاقها الوان الجنان، عندما ناولها ذلك البهلوان،

فافجعها وانزعها، وادهشها وانهشها، فارتعدت برؤية الملهوب، وعقدت النية على ان لاتتوب.

وراحت فى المنكر تذوب وتذوب، لم تعد تدرى ماذا يحمل لها الثعبان، من تسجيلات وفيديوهات من فعل الجبان.

و انكشفت النوايا كلها بثوان، و لم يكن هناك لا فحولة ولا رجولة وانما طبق من الفياجارا.

فقالت بعد الواقعة ان الحق كان على الفياغارا، ، كم لك من مخادع كذاب.

فتحت لى كل الابواب، لأدخل الى عالم الضباب، وبعدها فضحتنى، من بعد ما المتنى

لكننا بعد السجن هل سنعود، الى ماكنا علية من جمال ودلال، وشهرة وسمعة شريفة كاذبة ومال،

بعد ماذقنا الاهوال والاهوال، لكننا على كل حال،

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حققنا شهرة رخيصة بخيسة مليئة بالاضرار، لاهلنا وجيراننا ولكل من قيل وقال.

اصبحنا عبرة للجميع، وهذا مصير كل من يبيع، الشرف والدين للجميع، فى حلقة للجنس والخداع، والعهر والفسق والامتاع، امتاع الحرام، على طريقة اللئام، قد روجوا للمنكر فى كل واد، واخدشوا من حياة العباد، فاصبحوا كالكلاب لايبالون، وللتعاليم الدينية منكرون، فدعهم يلعبون ويهرعون، فغدا فى النيران، وللقطران يتجرعون، ومن الغسلين يشبعون، انهم حثالة الحثالة، وغدا سنكمل المقالة، مع منى القاضى ورنا هويدى وسكرهم مع الزنديق حتى الثمالة.

هل خالد يوسف فعلا فنان مبدع؟

الجواب أن خالد يوسف الثائر المنوي اهم فنان عربي واكبر مبدع، لأنه جمع بين الفنانات في فيديوهات اباحية والتي اخذت اسم فيديوهوات خالد يوسف الاباحية ، وفي نفس الوقت جمع هذا المخرج بين الثورية والمعارضة و كتابة الدستور، فهو ثائر في الاباحية ومعارض بارز لكل القيم الاخلاقية، وكاتب دستور لأكبر بلد عربي، وقد جعل من هذا الثالوث (الاباحية والمعارضة و الدستور) مصدرا للسبوبة، و للدعاية لشخصيته النرجسية، زاعما ان مخابرات السيسي تريد تشويه سمعته الوطنية!! بسبب معارضته لتعديل الدستور!!، و استغل انه يعمل في الوسط الفني ليؤلف فلما تراجيديا جديدا هو مؤلفه وهو بطله و هو الداني ولكن ايضا هو الضحية!!. وقامت جوقة الترويج للاباحية والفساد والدعارة بالدفاع عنه ابتداء بزوجته السعودية، وشريكته في المافيا ومرورا بمخلوق ممقوت اسمه فاطمة ناعوت نزع النقاب عن فاطمة ناعوت والثائر المنوي خالد يوسف، وصولا لزعيم الثوريين الاشتراكيين التقدميين الشحاذيين الرفيق حمدين صباحي!!!

و لا بد أن نعترف أن سلسلة فيديوهات خالد يوسف الاباحية قد لاقت صدا كبيرا، واهتماما منقطع النظير من الشعب العربي الثائر، والمهتم بالثورة و الثوار من امثال خالد يوسف والمتطورة منى فاروق عندما ركعت منى فاروق امام خالد يوسف وقالت انا بتطور صح ، كما لاقت موجة سخط عارمة، من قبل المعلقين الذين اعتبروا أن الوسط الفني ملئ بالعهر والعاهرات على جميع المستويات، ابتدأ بالعهر الجنسي الى العهر السياسي، و أن الربيع العربي لن يتأثر بظهور عاهرة جديدة تضاف إلى صف الفنانات اللواتي عملنا مع خالد يوسف وامثاله الكثيرين في جميع اصناف الاباحية. واللاتي تم التطرق لهم بمقالات عديدة منها مقالة خاصة عن بغل يبحث عن نعجة بحسب الرابط التالي: “خالد يوسف” بغل يبحث عن نعجة

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