نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الآن برقم الجلوس اعرف نتيجتك ونسبة توزيع الدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ، يترقب خلال الفترة الحالية عدد كبير من الطلبة والطالبات فى مدن ومحافظات مصر ظهور نتائج نهاية العام الدراسى الثانى والمرحلة التعليمية فى مصر على اختلاف مراحلها سواء فى التعليم الاساسى او التعليم الاعدادى، وبعد أداء كافة الطلاب أمتحان أخر العام الدراسى الحالى 2018/2019 ، قامت بدورها الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم بفروعها المختلفة بعمليات التصحيح باللجان والإدارات الفرعية والأساسية داخل المدارس، وفي التصريحات الأخيرة والتى أدلى بها المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم عن إعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، حيث جاء خلال التصريحات ان تتم الان عمليات التصحيح و والمراجعة ورصد الدرجات على ان يتم عرضها على السادة المحافظين لاعتمادها وإعلانها رسميا عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

وعقب انتهاء الجهات المختصة بمحافظة الإسكندرية بكافة إدارتها ورصد درجات الطلاب والطالبات وتسجيل كافة البيانات الاسم الرباعي ورقم الجلوس واسم المدرسة والادارة التعليمة على الصفحة الرسمية للإدارة التعليمية محافظة الإسكندرية، أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال الساعات الماضية عن أعلن النيجة والتى بلغت بنسبة 79.8 % من إجمالى عدد الطلاب الذين ادو امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية.

ورصدت التصريحات لمحافظ الاسكندرية ان نسبة النجاح سجلة 78.8% للبنين ، وبينما سجلت نسبة النجاح نحو 80.9% للبنات ، وأعلن سيادته عن عدد الطلاب الذين حصلوا على أعلى نسبة والطلاب الاوائل الذين سجلوا نسبة 100% وكان عددهم سة طلاب ، وأما الحاصلون على مجموع 299.5، وعددهم 9 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية بالثغر.

Advertisements

وعن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسكندرية من خلال موقع نجوم مصرية فيمكنك المتابعة بترك رقم الجلوس الخاص بك فى رسالة ،

وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي: المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2 ٪‏ ، ثم إدارة غرب التعليمية في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪‏ ، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪‏ ، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪‏‏ ، ثم المنتزه 83,0 ٪‏ ، إدارة وسط بنسبة 82,3 ٪‏ ، ثم العامرية 76,7 ٪‏ ‏، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.

يمكنك التعرف على النتيجة برقم الجلوس من هنا اضغط هنا:

← إقرأ أيضاً: