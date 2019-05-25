“نتيجة الإعدادية” بمحافظة بورسعيد ألترم الثاني 2019 “الصف الثالث الإعدادي”...

“نتيجة الإعدادية” بمحافظة بورسعيد ألترم الثاني 2019 ينتظرها العديد من طلاب وطالبات محافظة بورسعيد، وقد أدي جميع الطلاب امتحانات ألترم الثاني وبلغ عددهم حوالي 11092 طالب وطالبه داخل حوالي 256 لجنة موزعه علي محافظة بورسعيد وجميع ضواحيها، وتم أداء الامتحانات بسهولة دون وجود أية شكوي من الطلاب، وقد أعتمد محافظ بورسعيد “نتيجة الإعدادية” بعد تجميع وترصيد الدرجات ليتم رفعها علي البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات ببورسعيد، واليكم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس

يتم ألاستعلام عن “نتيجة الإعدادية” من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: نتائج أعدادية بورسعيد.

يتم أدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط علي عرض النتيجة.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظ بورسعيد ألترم الثاني 2019

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” بعد انتهاء أعمال الكنترول من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، وسيتم أعلانها لجميع الإدارات التعليمية ببورسعيد بداً من حي العرب، وأداره حي الشرق، وأداره حي المناخ، وأداره حي الضواحي، وأداره حي الجنوب، وأداره حي الزهور، وأداره حي جنوب ووسط بورسعيد، وستصبح “نتيجة الشهادة الإعدادية” متاحة بالمدارس من اليوم التالي لإعلانها، ومن يواجه صعوبة في ألاستعلام عن النتيجة يقوم بترك تعليق يتضمن رقم جلوس الطالب وسنقوم بالبحث له عن النتيجة.

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