تراند اليوم : فضيحه منى الغضبان وهى ترقص عاريه

فضيحه منى الغضبان وهى ترقص عاريه عقب ظهورها في فيديو إباحي مع المخرج السينمائي الشهير خالد يوسف.

وبمواجهة المتهمة بالفيديو الإباحي اعترفت بأنها هي التي بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

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رقص بدون ملابسأضافت أن المخرج الشهير وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.