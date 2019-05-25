تراند اليوم : بعد أفلامه الإباحية خالد يوسف اختفى.. أين هو؟ – وثيقة

مطلع العام 2019 لم يكن خيراً على المخرج المصري خالد يوسف، وسربت أفلامه الإباحية مع بطلاته الـ 5 (منى فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان، الراقصة كاميليا ورنا هويدي).

ورغم انتشار الفيديوهات وإلقاء القبض على الممثلات، إلا أنه لا يزال حراً طليقاً خارج مصر، ويمكث في باريس ولم يعد إلى وطنه بعد، ويطلق تصريحاته من فرنسا.

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المخرج المصري ناشط جداً على السوشيال ميديا، لكنه مختفي تماماً عن هذه المنابر منذ 10 أيام تقريباً، وكان آخر ما كتبه أن الخليج لن يشهد حرباً، ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأهبل والمختل والأحمق.

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هل اعتكف خالد مواقع التواصل الإجتماعي التي ساهمت بتدمير مسيرته وانتشار فيديوهاته الجنسية؟

من المؤكد أنه أخذ فترة استراحة في رمضان، وسيعود بعده أو حين يريد!

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