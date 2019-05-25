تراند اليوم : النيابة تأمر بضبطهم.. تورط 4 شخصيات في فضيحة الفيديو الإباحي...

فى إطار استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة المصرية، فى واقعة الفيديوهات الجنسية المتهم فيها كلا من الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، أمرت نيابة مدينة نصر بضبط وإحضار لـ 4 متورطين جدد عقب قرار حبسهم منى فاروق، وشيما.
وكشفت تحقيقات النيابة التي استمرت 3 ساعات بإشراف المستشار أن هناك 4 متهمين جدد في القضية، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، إذ تبين من خلال تفريغ الأولي للمقاطع المصورة، ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع المخرج الشهير، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضًا مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية تجديد حبس الفنانتين المصريتين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والتصوير.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو بالتغرير بهما، وأنه صوّر مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.
واعترفت المتهمتان أيضا بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه، وأن الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى فوجئتا بالقبض عليهما.
وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، وتحرضان على الفسق والفجور.
وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.