تراند اليوم : تفاصيل أول ظهور لبطلتي الفيلم الإباحي أمام المحكمة اليوم...

نشرت صحيفة مصرية، تفاصيل أول ظهور للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم أمام المحكمة للنظر في تجديد حبسهما، بعد القبض عليهما على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو إباحي مع البرلماني والمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم، حبس الممثلتين 15 يومًا على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بــ "التحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح".

وقالت صحيفة "الوطن"، إن الممثلتين وصلتا في تمام الساعة 11 صباحا، بعد أن أحضرتهما قوات الأمن من محبسهما بقسم شرطة مدينة نصر، في موكب أمني من سيارتين، الأولى تقلهما ومعهما 3 عناصر من الشرطة النسائية وضابط من إدارة الأداب.

وأشارت إلى أنه في محاولة لإخفاء وجهيهما، ظهرت الممثلتان إلى مقر المحكمة ترتديان النقاب، قبل اقتيادهما إلى الحجز.

وقبل وصول المتهمتين، وصلت أسرة منى فاروق إلى مقر المحكمة، وارتدت والدتها نقابا أيضًا، وطلب منها الأمن الهدوء والتزام أحد المقاعد بالقرب من القاعة.

وأمر قاضي المعارضات بالمحكمة، بإحضار الممثلتين من الحجز للمثول أمامه للنظر في أمرهما، وأدخلهما الأمن من باب خلفي، واستغرقت الجلسة 4 دقائق.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، وفي الموكب ذاته، نقلت أجهزة الأمن الممثلتين إلى محبسهما مرة أخرى، بعد انتهاء جلسة تجديد الحبس، وحاولت والدة منى فاروق اللحاق بالسيارة قائلة: "أنا معاكي يا منى".

وتم تجديد الحبس بعد دقائق من ترحيلهما، بعد أن أصدر القاضي قرارًا بتجديد حبسهما على ذمة القضية 15 يومًا، على أن يُعرضا عليه مجددًا بجلسة 24 فبراير الجاري، للنظر في أمرهما.

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وقبل أيام، ألقت السلطات المصرية القبض على الممثلتين اللتين ظهرتا برفقة المخرج خالد يوسف في فيديو إباحي، قبل أن يتم حبسهما احتياطًا على ذمة التحقيقات.

وردًا على سؤال بشأن ما تردد على كونه الشخص الذي ظهر مع الفنانتين في الفيديو المتداول، قال يوسف في مداخلة تليفزيونية مع (BBC) إن هذه المادة المصورة “تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا للنيابة ضد من يتداولونها وينسبوها له ولم تتحرك النيابة حتى الآن".

واعتبر أن "ما يحدث ليس صدفة، وكان بمناسبة إعلان رفضي للتعديلات (على الدستور) وهي حملة تصفية معنوية وتشويه وأسلوب منحط لتصفية معارضين"، دون أن يحدد من يقف وراء هذه الحملة.

وأكد أنه سيعود إلى مصر لاحقًا، نافيًا ندمه على دعم نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرًا للدفاع عقب قرار الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر صيف 2013.

ونفى أن تواجده حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس ليس هروبًا كما يتردد، دون أن يحدد موعدًا لعودته إلى البلاد.

وأضاف أنه يقوم بزيارة شهرية لأسرته المتواجدة هناك من قبل القبض على الفنانتين أو أنباء هروبه.