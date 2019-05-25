تراند اليوم : تعرف على المبلغ الذي عرضه "خالد يوسف" على مقدم بلاغ "شيما ومنى" لتسليمه الفيديو...

كشف أسامة زهران - مقدم بلاغ الفيديو الإباحي الخاص بمنى فاروق و شيما - أن المخرج خالد يوسف عرض عليه مبلغ 5 ملايين دولار لتراجعه عن البلاغ ، فضلا عن شخص آخر ظهر في مقطع إباحي مختلف عرض مبلغا من المال أيضا.

وأضاف «زهران» في تصريحات صحفية، أنَّه تعرَّض للكثير من رسائل التهديد للتراجع عن إظهار الفيديوهات وتقديم بلاغات بها، وأكد أنَّه ألف كتاباً عن تلك الفيديوهات وعن الشخصيات الموجودة بها تحت عنوان «أهل الشر» حسب "الوطن".

ورحّلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، اليوم، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها.

وقررت الفنانتان بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية أمس، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.