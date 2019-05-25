تراند اليوم : منى فاروق اعترفت أنها كانت على خلاف مع "شيما" يوم تصوير الفيديو .. تعرف على السبب...

ظهرت الفنانة منى فاروق في اعترافات أمس سجلتها مع عدد من المواقع المصرية وأكدت أنها كانت في حالة سُكر بيّن ليلة تصوير الفيديو الإباحي.

وأشارت إلى أنها في يوم تصوير الفيديو كانت على خلاف شديد مع زميلتها "شيما الحاج" مما جعل المخرج خالد يوسف يُصلح بينهما ثم يسقيهما الخمر مما تسبب في غيابهما عن الوعي.

وكشفت إحدى جارات "شيما الحاج" تفصيلة يبدو أنها كانت السبب في الشجار الذي حدث بينها وبين "منى فاروق".

"ما أعلمه أن شيما كانت متزوجة من خالد يوسف عرفيا ، ولما عادت من الخارج

فوجئت أنه تزوج منى فاروق ، وبعدها قام هو بتعريفهما على بعضهما وأصبحتا

أصدقاء ".

لكن سياق القصة يبدو مختلفا قليلا وبخاصة بعد اعترافات منى فاروق التي أكدت وجود خلاف حاد يوم تصوير الفيديو.

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ودافعت جارة "شيما" عنها ، مؤكدة أنها كانت تراها تأتي لزيارة والدتها ولم ترى عليها ما يشين .

وأضافت: "شيما الحاج من أسرة ميسورة ولكن الأوضاع التي حدثت في بلدهم دفعت بهم للمجيء لمصر".

يُذكر أن شيما الحاج والدتها مصرية ووالدها من سوريا.

