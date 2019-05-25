تراند اليوم : بالفيديو.. منى فاروق تفجر مفاجأة مدوية عن الفيديو الإباحي...

فيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى فارق وشيما الحاج مع المخرج الشهير خالد يوسف ، آثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وفي أول حوار لها بعد انتشار المقطع روت منى فاروق تفاصيل تصوير الفيديو الإباحى لموقع «دوت مصر».وروت منى فاروق تفاصيل يوم الواقعة، قائلة: "اليوم ده كان عادى جدا، وعندما توجهت لمنزل خالد يوسف زوجى وجدت شيما فى منزله بميدان لبنان، وحصل مشادة بينى وبينها، ولما عرفت أنه متجوزها هيا كمان، وبعدين بدأ يهدينا، وبعدين قعدنا، وبعد شوية بقينا مش فى وعينا وفاقدين الوعى وكنا شاربين خمرا، وأنا ماكنتش فى وعى خالص، ومفيش إنسان طبيعى هيصور نفسه فى الوضع ده".

وتابعت منى فاروق قائلة: "الفيديو كان أثناء الزواج، أكيد ماكنتش فى وعى، وخالد هو اللى صور الفيديو، وماكنتش أعرف أن الفيديو موجود وهيتنشر فى يوم من الأيام، وهو بيقول أن فى حد سرقه، وان اللى سرقه هو اللى نشر الفيديوهات، وبيقول إنه اثبت ذلك بشكل قانونى، ومعرفش إذا كانت دى حقيقه ولا لا".

وكشفت تفاصيل علاقتها بالمخرج خالد يوسف، قائلة: "كان صاحب بابا من وأنا صغيرة، ولما كبرت دخلنا فى علاقة حب، وبابا كان رافض فى البداية، وبعدين ارتبطنا بعلم أهلى وكل الناس، وبابا وافق بسبب رغبتى، وأصبح وكيلى وأخويا شاهد مع حماد عفيفى على عقد الزواج، واتجوزنا فى السر علشان وضعه الاجتماعى ماكنش يسمح بإعلان الزواج، واتفقنا إننا نعلن ده رسميا وهنتجوز رسمى".

وتابعت الفنانة منى فاروق: "أنا بعد الفيديو عزلت من المنطقة اللى كنت ساكنة فيها بسبب التهديدات، والعربية اتكسرت، وأهلى قاطعونى كلهم، وأمى تعبت ودخلت المستشفى، وأخويا عزل من البيت وتم فصله من الشغل".

وأضافت: "أنا كنت هرتبط بشخص ما كان بيحبني جدا فى الفترة الأخيرة، وأنا ارتبط بيه وحبيته، وعلمنى أقرأ قرآن وأصلى، وكنا بنقعد ندعى مع بعض كتير يوميا فى الفترة الأخيرة، وهو كان عايز يرتبط بيا ونسافر ونبعد عن كل الدنيا، وكان عارف كل حاجة، ومش عارفة هو دلوقتى سابنى ولا لا".

ووجهت الفنانة منى فاروق كلمة لوادتها وأهلها قائلة: "بقول لماما إنها متزعلش منى وأخويا ياسمحونى وميزعلش بخصوص الموقف والتهديدات، وأقول لأهلى كلهم يسمحونى كنت متجوزة، وماكنتش أعرف أن كل ده هيحصل، وأقول للشخص اللى كنت هرتبط بيه أنا كنت أتمنى إنك تكون فى حياتى ومعرفش أنت موجود ولا لا، وبقول للشركة اللى كنت بشتغل فيها أنا أسفة إنى حطيتكم فى موقف وحش زى كدة، أنا كنت بحترم شغلى وشاطره فيه وبسهر وبجتهد بمنتهى الأمانة، وفى الأول والأخر ربنا يسامحنا كلنا على أى حاجه غلط أكيد كلنا بنغلط، بس أنا مغلطتش أنا إتجوزت، والغلطة الوحيدة إنى حبيته وصدقته بس أنا مغلطتش أنا اتجوزت قدم أهلى وقدام الناس وماكنتش بعمل حاجة غلط، يمكن اللى حصل والناس شافتة أكيد وصلهم الصورة غلط، والحقيقه أنا موجوده هنا وقولت أقول كده وده اول تصريح ليا بقول فيه ده".

وتابعت الفنانة منى فاروق: "أنا أسفة لكل حد أضايق منى، وأسفة لأى حد شافنى فى صورة مش كويسة، والله أنا مش كده خالص، وأتمنى اشتغل كويس وانجح فى شغلى ويبقى عندى بيت وطفل وأتجوز جوازه كويسة وأسفر أمى عمرة أو حج وأخلى أبويا ينام مرتاح فى تربته، الله يرحمه وأخلى أخويا يعيش كويس مش يتفصل من شغله".

ووجهت الفنانة منى فاورق رسالة للجميع قائلة: " يا ريت نرحم بعض، أكيد أنا فى أصعب ظروف فى الدنيا، كل إنسان بيشتم فيا يا ريت يدعيلى حتى لو من ورا قلبه، علشان أنا بمر بأصعب ظروف فى الدنيا، وعمرى ما كنت أتخيل إنى أكون فى الموقف اللى أنا فيه دلوقتى أو أنى بقول الكلام ده قدامكم، بس معنديش حل، محدش يتخيل الحياة اللى أنا عايشة فيها إزاى دلوقتى، أنا مؤمنة باللى أنا عملته، ومقتنعة جدا إنى لازم اعترف وأقول ده حصل وأقول كل حاجة وأنا جيت من نفسى قولت، ومتقبضش علينا، وأنا جيت قولت الكلام ده بمنتهى الثقة أمام القضاء والشرطة، وأنا راضية جدا، ده ابتلاء من ربنا، وراضية به، وإن شاء الله ربنا هيظهر الحقيقة، وبتمنى أرجع شغلى، وأتمنى كل اللى يبحبونى يدعولى".

منى فاروق: مش معايا نسخة من الفيديو وماكنتش أعرف

وأكملت: "اللى مضايقنى أنهم بيقولوا أن أحنا اتقبض علينا، ده محصلش أنا روحت علشان أقول كل حاجة، قالولى أنى نشرت الفيديو، أنا مش معايا نسخة من الفيديو أصلا علشان انشر وما كنتش أعرف أصلا، وشوفت الفيديو زيي زى الناس، وعمرى ما زعلت حد ابدا شوفلى أى شغل أو أى حاجه هتلاقونى دائما كويسة وبخلى الناس تحبنى، وأنا أسفة أن أنا فى موقف زى ده أسفه ليكم وليا علشان ده مش مكانى، وعايزة أقول أن أنا دايما بضحك الناس وعمرى ما بكيت حد، كل واحد ساعد فى نشر ده وساعد أنها تتوزع أكتر خلانى أعيط وأبكى وأنهار وأعيش بأدوية وأروح للدكتور كتير، بس والله العظيم أنا دائما كنت جدعة وكنت بقف مع أصحابى اللى مفيش حد فيهم جنبى دلوقتى الحمد لله، عمر ما حد قصدنى فى حاجة واتخليت عنه، وأنا هفضل شاكره وراضيه".

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منى فاروق: اتمنيت إنى يجيلى مرض وأموت علشان متفضحش



واستطردت قائلة: "اتمنى أن أمى وأهلى والإنسان اللى بيحبي يفضل فى حياتى، أى إنسان بيحبنى يفضل فى حياتى، وكل الناس اللى ملهاش لازمة بقى مش عايزة أشوفهم تانى فى حياتى، بس كل واحد يفتكر كويس إنى دايما كنت لما بدخل لوكيشن أو تصوير بقعد أهزر وبضحكم ومبحبش أنكد على حد، أحنا فى الدنيا دى شوية يا جماعة وماشيين، لازم تبقوا عارفين مهما هنعيش عمرنا قصير أوى، ومهما هتغلط فى الآخر هتوب لاننا راجعين لربنا فى الأخر، ربنا يحسن ختامنا كلنا يا رب".

منى فاروق: خسرت كل حاجة.. من ستر مؤمنا فى الدنيا ستره الله يوم القيامة



أنا أوقات اتمنيت إنى يجيلى مرض وأموت علشان متفضحش، محدش بيتمنى يتفضح، بس أنا عايزة أقول من ستر مؤمنا فى الدنيا ستره الله يوم القيامة، وأهلى خلاص خسرتهم وشغلى خسرته، خسرت كل حاجه، مفيش حاجة غير علاقتى بربنا دلوقتى، بس كل واحد عملتله حاجة حلوة يفتكرها ممكن أموت ممكن متكلمش تانى، ده اول تصريح ليا رسمى".

وأضافت بس عايزة أقول أن مش كل اللى شوفتوه ده حقيقى، لازم تبقوا مقتنعين ومصدقين إن فى ظروف، التمسوا الأعذار لبعض".

ووجهت رسالة قائلة: إلى كل الشعب ولكل الأراء، انا مش وحشة والله العظيم، أكيد محدش وحش، وأنا اتجوزت خالد يوسف بعلم أهلى ومعملتش حاجة، وأنا غلطانة طبعا أنكم شوفته الحاجه دى، بس والله ما أنا اللى نشرتها أكيد مش أنا محدش بيبقى عايز يفضح نفسه.

بس كل واحد عملته حاجة كويسة يدعيلى وكل واحد عملته حاجة كويسة وخرج من حياتى ميرجعش تانى، علشان محدش يرجع وأنا عايشة كويس ويختفى وانا فى شده أنا فى ناس ماكنتش بكلمهم خالص ولقيتهم فى شدتى دلوقتى، وفى ناس كانوا بيكلموا كل يوم ومش موجودين خالص كتر خيرهم، مفيش حد جبنى غير ربنا.

منى فاروق: بتمنى انكم تسامحونى وأ نا فى الأخر هروح التربه وهتحاسب لوحدى



بس انا عايزه أقول كده ربنا يسامحكم ويسامحنى، ومش عايزه اصعب على حد بتمنى انكم تسامحونى، و دعوا الخلق للخالق، وانا فى الأخر هروح التربه وهتحاسب لوحد، وكل اللى انتوا بتعملوه ده انا باخد من حسناتكم وانتوا بتاخدوا من سيئاتى بس ده كتير اوى كده، ده ابتلاء شديد وانا مش قادره استحملوا، انا بدعى طول الوقت ان الكابوس ده يعدى على خير.

