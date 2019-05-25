تراند اليوم : 9 معلومات تكشف لك من هي "منى فاروق" بطلة الفيلم الإباحي؟

فجأة صعد اسم الفنانة " منى فاروق " إلى قمة البحث على الانترنت وذلك بعدالتحقيق معها في قضية ظهورها بأحد المقاطع الإباحية رفقة زميلتها شيماالحاج.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "منى فاروق":

1. من مواليد شهر فبراير عام 1995

2. بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في الإعلانات ، وقالت إنها تعشق الفن منذ الطفولة وتعتبر سعاد حسني مثلها الأعلى.

3. بدأت العمل في السينما عام 2015 من خلال فيلم "الخلبوص" الذي شاركت فيه رفقة الفنان محمد رجب.

4. بعدها ظهرت في مسلسل "الأب الروحي" الذي اعتبره البعض بمثابة الانطلاقة الحقيقية لها في عالم الفن.

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5. شاركت في مسلسلي "ظل الرئيس" و "رحيم" مع الفنان ياسر جلال.

6. شاركت في فيلم "الهرم الرابع" ومسلسل "مولانا" مع مصطفى شعبان.

7. صرحت أن حلمها الذي لم تستطع تحقيقه هو التمثيل مع الفنان الراحل عمر الشريف

8. أكدت أنها تحلم بالتمثيل مع الفنان عادل إمام.

9. أكدت أن نجومها المفضلين هما "محمد رمضان" و "أحمد السقا" وأنها تتمنى التمثيل معهما بأحد الأعمال.