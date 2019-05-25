كيف واجه عبدالله المديفر هجوم المغردين؟

تلقى الإعلامي عبدالله المديفر حملة واسعة من الاتهامات والانتقادات من مغردين سعوديين بعد اعتذار الداعية الاماراتي وسيم يوسف عن الظهور في حلقة أمس الجمعة من برنامج الليوان.

واعتبر المغردون اعتذار يوسف عن الحلقة بمثابة شرخ جديد في العلاقة بين أبو ظبي والرياض وخلاف استخباراتي كبير.

وطالت التغريدات المهاجمة الإعلامي عبدالله المديفر حيث وصفه المغردون بأنه يستضيف أشخاص ليثير مواضيع وقضايا تهدف الى تغيير مفاهيم الناس ومعتقداتهم الإسلامية الراسخة والتلاعب على أسس الدين ونشر أفكار تهدف لضرب القيم العربية والإسلامية النبيلة.

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وعبر عبدالله المديفر عن ارتياحه باعتذار وسيم يوسف عن الحضور عبر تويتر "أنتم شركاء البرنامج.. شكرا لتوجيهكم ونقدكم ونصحكم.. أنا ابنكم وأخوكم اعتذر منكم.. كان اختياري للضيف خطأ".

لكن سرعان ما حذف المديفر التغريدة بعد تلقي برنامجه هجوماً شرساً من المغردين السعوديين، كما إستنكروا خط البرنامج وانتقدوا فيه المديفر بسبب إثارته لقضايا لا تخدم الإسلام ولا المسلمين وتضر كثيرًا بالسعودية، بحسب "الشرق".

وكتب الشيخ وسيم يوسف عبر صفحته الشخصية على تويتر:" لظرف طارىء جداً أتوجه الآن من الرياض إلى أبوظبي وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم يوسف في ليوان المديفر .. استودعكم الله".