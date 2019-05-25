تعاقد دولة أفريقية مع شركة هوليوودية لتحسين صورتها بسبب صيد الفيلة

طلبت حكومة بوتسوانا من شركة العلاقات العامة التي تتمتع بعلاقة وطيدة مع هوليوود بمكافحة الدعاية السيئة الناجمة عن قرار البلد الواقع جنوبي أفريقيا رفع الحظر عن صيد الفيلة.

وتشتهر شركة "42 ويست" في الغالب بعملها مع مشاهير صناعة السينما، ولكنها أبلغت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي بأنها سوف تعمل مع وزارة السياحة في بتسوانا.

وأظهرت وثائق أن الشركة سوف تحصل على 125 ألف دولار لتطوير نقاط تحدث وخطة اتصالات وفقا لموقع "سكاى نيوز"، ولكن هذا يضع الشركة في موقف غير ملائم. فقضية صيد الفيلة شائكة، لاسيما في هوليوود.

وكان نشطاء من المشاهير انتقدوا قتل الفيلة لأغراض الرياضة.