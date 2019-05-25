الفنانة العراقية هند كامل في ضي الكمر عبر MBC عراق (شاهد)

حلت الفنانة العراقية هند كامل، الليلة، ضيفة على برنامج "ضي الكمر" الذي يعرض عبر قناة MBC عراق حصريا خلال شهر رمضان المبارك، حيث أدلت بالعديد من التصريحات المهمة.

وقالت هند كامل : "احترام الذات وأنك تنظر لقيمتك الحقيقية ليست بالضرورة نرجسية". وذلك في ردها على سؤال مقدم برنامج "ضي الكمر" حول نظرة البعض لها بالتعالي والغرور.

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يشار إلى أن هند كامل، فنانة وممثلة عراقية، ولدت في العاصمة بغداد، ولها العديد من المسلسلات التي قدمتها للفن العراقي بصفة خاصة والعربي بشكل عام، حيث غابت عن الشاشات مؤخرا، وتكشف خلال الحلقة الأسباب.

الفنانة هند كامل، متزوجة من المخرج فيصل الياسري، وهي ابنة الفنانة والممثلة فوزية الشندي، وأختها الفنانة هديل كامل، في حين تخرجت من المعهد العالي للفنون في العاصمة العراقية.

وتبلغ هند كامل من العمر حاليا 58 عاما، حيث اهتمت بالفن مبكرا كون عائلتها فنية بامتياز، وتشغل إلى جانب الفن عضوية مجلس إدارة شركة سومر للفنون السمعبصرية، وأيضا مخرجة ومنتجة مسلسلات، وشاركت في تأسيس قناة حكواتي الفضائية قبل ثلاثة سنوات برفقة زوجها.