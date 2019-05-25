نادين نجيم بطلة خمسة ونص نادين نجيم تصاب بوعكة صحية

تعرضت النجمة اللبنانية بطلة مسلسل "خمسة ونص" نادين نجيم لوعكة صحية الليلة الماضية، حيث تم إدخالها إلى مستشفى الروم بصورة مستعجلة تحت مراقبة الأطباء.

ووفق المعلومات، فإنّ عدم الإعلان عن الخبر في صورة رسمية يعود إلى رغبة نجيم عدم إثارة قلق جمهورها، مؤكدة المصادر أنّ لا شيء يدعو إلى القلق، وما تعرّضت له نجيم ناتج عن تعب وإرهاق، فيما رجّحت معلومات أخرى أن يكون سبب العارض الصحي حصى في الكلى، حسب النهار.

يشار إلى أن نادين نجيم بطلة المسلسل الرمضاني "خمسة ونص" إلى جانب الممثلين قصي خولي ومعتصم النهار ورفيق علي أحمد ورلا حمادة ونخبة من النجوم السوريين واللبنانيين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج "صبّاح إخوان".