بوابة نتائج التعليم الأساسي .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 “تالتة...

نتيجة الاعدادية القاهرة الترم الثاني، يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة القاهرة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، حيث تعتبر محافظة القاهرة من أكبر محافظات الجمهورية في أعداد طلاب الصف الثالث الإعدادي، كما أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة القاهرة قد شرفت على الإنتهاء، ومن خلال هذا المقال يسعدنا أن نقدم إلى جميع طلاب محافظة القاهرة أسهل الطرق والروابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة القاهرة الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

أعلن الأستاذ محمد عطية مديرية مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة سوف تبدأ عقب انتهاء أعمال الامتحانات في مختلف الإدارات، وأنه في غضون الأيام القادمة سوف يقوم بتجميع الكشوف النهائية لنتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة ليقوم بعرضها على السيد المهندس عاطف عبد الحميد ليقوم باعتمادها وإعلانها على بعض المواقع الإلكترونية قبل ظهورها في المدارس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية داخل محافظة القاهرة قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 11-5-2019 وسوف تنتهي الإمتحانات يوم الخميس الموافق 16-5-2019، وقد مرت جميع أعمال الإمتحانات بسلام دون وجود أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، حيث جاءت الأسئلة في مستوى جميع الطلاب وقد روعي عند وضع الأسئلة الفروق الفردية بين الطلاب، كما جاءت الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي ومن داخل المنهج المقرر.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب محافظة القاهرة سوف تكون متاحة برقم الجلوس عبر بوابة القاهرة التعليمية، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للفصل الدراسي الاول قد بلغت 76.6%.

بوابة القاهرة التعليمية

أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة يمكنكم كتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل الموضوع لمتابعة إعلان النتيجة و إعلامك بها فور ظهورها، جدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 146 ألف طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الترم الثاني بمحافظة القاهرة وذلك بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

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