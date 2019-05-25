“اقتربت” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني “3 إعدادي” كل...

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة وكل الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (شرق مدينة نصر ومنشأة ناصر والزيتون وحدائق القبة وباب الشعرية وغرب مدينة نصر والسيدة زينب ووسط القاهرة والمطرية والتبين وعابدين والقاهرة الجديدة ومصر القديمة والنزهة ومصر الجديدة والشروق والخليفة والوايلي والمقطم والمستقبل وغرب القاهرة وحلوان والمعادي وروض الفرج والشرابية وشبرا والسلام والبساتين ودار السلام والزاوية الحمراء وعين شمس والساحل والمعصرة) إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019

نتيجة الإعدادية بالقاهرة 2019

تعتبر محافظة القاهرة من أكبر المحافظات في أعداد طلاب الشهادة الاعدادية، ولذلك نجد هناك بحث شديد على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، ونحن ومن خلال تغطيتنا المستمرة لجميع نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بمجرد أن يتم اعتمادها والإعلان عنها من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

نتيجة إعدادية القاهرة الترم الثاني

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 11-5-2019 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16-5-2019، وقد أكد الأستاذ محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه قد تفقد بعض اللجان في بعض الإدارات التعليمية داخل المحافظة، وقد تأكد سيادته من سير عملية الامتحانات داخل اللجان في سهولة ويسر ودون وجود أي شكاوي من الطلاب، وقد أكد سيادته أنه طلب من الملاحظين ضرورة توفير جو من الهدوء والراحة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من التركيز والإجابة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة حتى الآن وذلك بسبب أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لم تبدأ بعد، وسوف نتابع معكم سير عملية التصحيح لموافتكم بأهم الأخبار والتفاصيل الخاصة بنتيجة الترم الثاني 2019.

Advertisements

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2019

صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سوف يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي لأبناء محافظة القاهرة بمجرد انتهاء الكنترولات من الأعمال المنوطة بها، كما أكدت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية صفحة نتائج الامتحانات، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.

ونتمنى لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية النجاح والتفوق.

← إقرأ أيضاً: