تراند اليوم : تسريب صور عارية لـ«منى الغضبان» مع خالد يوسف...



على الرغم من حبس سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، على خلفية تورطها في فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني خالد يوسف، إلا أن التسريبات لم تتوقف، إذا نشر نشطاء صورًا إباحية لها من الفيديو المحبوسة بسببه.

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الجدير بالذكر أن الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، محبوستان على ذمة القضية، وكذلك سيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا والإعلامية رنا هويدي، فيما يتواجد النائب بفرنسا مع أسرته في الوقت الذي يرفض فيه الاتهامات الموجهة إليه من البعض ويؤكد أنه سيعود عند طلبه للتحقيق، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له من تشويه بسبب رفضه تعديل الدستور ومواقفه السياسية.







