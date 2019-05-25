تراند اليوم : فيديو| "إيناس الدغيدي" تعلق على فيديوهات "خالد يوسف" الجنسية...



علقت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي على الفيديوهات الإباحية المنسوبة للبرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، والتي أثير حولها ضجة واسعة في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت محل تحقيق أمام النيابة.

وأبدت الدغيدي، تحفظها في التعليق على القضية، قائلة: "موضوع حساس.. هو زميل ومخرج لا أقدر أن أعيب فيه، لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر حقائق من عدمه"، مضيفة: "للأسف بنشوف حاجات بتطلع في الآخر كلها أكاذيب"

وأشارت في سيق تعليقها على أن القضية المنظورة أمام القضاء قضائية إلى أنه "ما دام هناك مشكلة قضائية هيبان اللي هيحصل وممكن تكون الحاجات دي كلها فرقعات ومش حقيقة".

وتوجهت الدغيدي برسالة إلى يوسف قائلة: "أنت اخترت طريق كنت لازم تأخد بالك لك أعداء، سواء تعرفهم أو تعرفهم، كنت لازم تبقى دقيق جدًا في كل تصرفاتك ما دام اخترت هذا الطريق".



وأوضحت أن هذا الطريق غير الفن الذي وصفته بأنه "حياة مفتوحة أكثر من السياسة، حيث لن يكون عليك ضغوط مثلما تكون في موقع سياسي تكون فيه كلمتك مؤثرة".



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وختمت في رسالتها بالقول: "يمكن أن يكون خانك التوفيق"، متمنية أن يخرج من هذه القضية بخير.



وعبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن فنانات مشهورات قبل أن يتم حظر النشر فيها من قبل النيابة العامة.



ويتواجد المخرج المصري في العاصمة الفرنسية باريس وأكد اكثر من مرة أنه سيعود للقاهرة، فور توجيه اتهام رسمي له.