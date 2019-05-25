حقيقة وفاة الشيخ محمد الأمين ولد الحسن الشنقيطي - رابطة علماء المغرب العربي

كشفت مصادر إعلامية، يوم الجمعة، عن حقيقة وفاة الشيخ محمد الامين ولد الحسن بن عبد القادر الشنقيطي رئيس رابطة علماء المغرب العربي، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

وأكدت المصادر وفاة الشيخ محمد الامين الشنقيطي، رئيس منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، خلال تواجده في مستشفى أمراض القلب بالعاصمة الموريتانية.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن الشيخ الشنقيطي كان قد أسس سابقا، “منتدى العلماء والأئمة”، الذي يعد مؤسسة مستقلة تجمع كبار الفقهاء والعلماء في البلاد"، وذلك بالتعاون مع مجموعة من نظرائه.

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وكتب الشيخ الجزائري مختار العربي مؤمن عبر (فيسبوك): ورد للتو خبر مؤسف ومؤلم ألا وهو وفاة شيخنا رئيس رابطة علماء المغرب العربي العلامة الصداع بالحق محمد الأمين بن الحسن بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وأضاف الشيخ مختار: إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر الله له، فترحموا عليه يرحمكم الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه”.

يشار إلى أن الشيخ محمد الشنقيطي انتخب رئيسا لرابطة علماء المغرب العربي خلفا لرئيسها السابق فضيلة الشيخ محمد زحل في سنة 2017 ميلادي.