تراند اليوم : سما المصري هل مارست علاقة محرّمة؟ – وثيقة

موجة حار شديدة تشهدها مصر وصلت إلى درجات مرتفعة جداً في بعض المناطق المصرية، ويعاني سكانها من انقطاع في الكهرباء أيضاً.

الرقاصة المصرية سما المصري علّقت على الموجة الحارة، وقالت أن ذنوبها ستدخلها نار جهنهم والآخرة.

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وتابعت سما: (عندي احساس أنه من شدة الحر السما هتسقط عصافير مشويه…اه والله…ايه دا؟؟ اومال هنعمل ايه في نار الاخره لما دي نار الدنيا؟ دا احنا عندنا ذنوب تدخلنا النار بمجموع كليات الطب)

سأل أحدهم سما ما إذا كانت مارست علاقة مع رجل، وقال: هو أنت مارستي علاقة كاملة وهل كان في الحلال أو الحرام؟ لترد سما: “ما بزنيش”.

وكانت سما نفت ما تم تداوله مؤخراً بشأن وقوعها ضحية لبرنامج المقالب (رامز في الشلال)، الذي يقدمه رامز جلال هذا الموسم في رمضان 2019، وأن الفيديوهات التي انتشرت قديمة وتعود لبرنامج (رامز قرش البحر).