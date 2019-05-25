رابط حجز معبر باب السلامة 2019 - اجازة عيد الفطر للسوريين (رابط جديد)

أعلنت السلطات الرسمية في سوريا، يوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل، عبر رابط الحجز معبر باب السلامة للمواطنين المتواجدين في الأراضي التركية، ويرغبون بقضاء إجازة عيد الفطر في البلاد.

وقالت إدارة معبر السلامة عبر (فيسبوك) : "أهلنا الكرام أعلمنا الجانب التركي انه سيتم فتح رابط الحجز اليوم لمعبر السلامة فعلى الأخوة الراغبين بالقدوم لزيارات العيد التسجيل فورا عند فتح الرابط"، مثمنة تعاون المواطنين.

يشار إلى أن معبر باب السلامة يعمل منذ قرابة السبعة أيام في استقبال المواطنين القادمين من تركيا لقضاء إجازة عيد الفطر في سوريا، حيث وصل الآلاف من اجل الدخول بعد قيامهم بالحجز عبر الرابط الرسمي.

ووفق الإدارة، فقد وصل عبر معبر السلام خلال السبعة أيام المنصرمة، 6977 مواطنا منهم 1184 زائرا خلال اليوم الجمعة، مشيدة بتعاون المواطنين القادمين خلال الساعات الماضية.(سيتم تفعيله بعد قليل) رابط حجز باب السلامة اضغط هنا او من هنا

وفي سياق آخر، اعلنت ادارة معبر باب السلامة عن ضبط العديد من البضائع التالفة واخرى اسرائيلية كانت ستدخل سوريا عبره، مشيرة إلى أنه تم إتلاف شاي وادوية مخالفتين بعد تغريم اصحابها وفقا للقانون المعمول به في البلاد.