ذكرى وفاة الشيخ زايد بقلم الفنانة أحلام - شاهد

شاركت الفنانة أحلام، يوم الجمعة، النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، في إحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الامارات العربية المتحدة.

وأوردت أحلام عبر حسابها في "انتقرام"، صورة للراحل الشيخ زايد الذي توفي في التاسع عشر من شهر رمضان 2004، وكتبت عليها : "19 رمضان، اللهم إن زايد كان خير الأب وخير الحاكم، اللهم أكرمه في جنة الفردوس الأعلى كما أكرمنا في الأرض، ذكرى وفاة الشيخ زايد".

الشيخ زايد، ولد في السادس من مايو 1918، فيما توفي في الثاني من نوفمبر 2004، وهو مؤسس دولة الإمارات وأول رئيس رسمي لها، حيث كان له دورا كبيرا في توحيد البلاد وخدمة الدول العربية.

ولد الشيخ زايد في مدينة أبو ظبي، وسمي على اسم جده الذي حكم إمارة أبو ظبي قبله، فيما له العديد من الإسهامات الخيرية في الدول العربية من بينها فلسطين، حيث هناك مشروع أبراج باسمه لا يزال حتى يومنا هذا في قطاع غزة .