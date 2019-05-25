سبب وفاة عبد الرحمن القاضي صاحب الصورة الأشهر في حرب أكتوبر

أعلنت مصادر عائلية، يوم الجمعة، عن وفاة عبدالرحمن القاضي صاحب الصورة الشهيرة في حرب أكتوبر التي دشن الجيش المصري العديد من الانتصارات خلالها.

وأكدت المصادر أن وفاة المقاتل عبد الرحمن القاضي جاءت مفاجئة، مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي مرض.

ووفق ابنته صفاء القاضي، فإن والدها المقاتل عبد الرحمن، كان يرجو الله أن يتوفى في شهر رمضان المبارك، الذي شهد انتصارات جيش بلاده في حرب عام 1937.

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وفي سياقٍ متصل، ذكرت مصادر إعلامية أنه تم تشييع جثمان المناضل عبد الرحمن القاضي صاحب صورة النصر الشهيرة، في مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، حيث كان أحد جنود الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة.

يشار إلى أن عبد الرحمن القاضي، التحق الراحل يوم 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات في الجيش المصري، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، والتي كان مقرها بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس. بحسب المصادر ذاتها.