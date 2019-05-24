الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو رنا هويدي ويوسف +18 فيديو رنا هويدي وخالد يوسف المسرب كامل ،، فيديو رنا...

فيديو رنا هويدي ويوسف فيديو رنا هويدي وخالد يوسف المسرب +18 فيديو رنا هويدي خالد يوسف فيديو رنا هويدي ويوسف أصبح الشغل الشاغل لكثير من رواد فيسبوك وتويتر ، تحميل ومشاهدة فيديو رنا هويدي ويوسف ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بمقطع فيديو رنا هويدي وخالد يوسف ومني فاروق وشيماء الحاج الأباحي والذي أظهر المخرج خالد يوسف وهو يمارس الجنس مع شيماء الحاج ومني فاروق لتسارع السلطات المصرية باعتقال الممثلتين ويهرب المخرج خالد يوسف برفقة عائلته للخارج.

وكشفت مصادر أمنية، أنه أثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

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فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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