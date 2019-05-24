الاكثر مشاهدة اليوم - +18 فيديو مني فاروق :شاهد الفيديو المسرب لمنى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف...

نعتذر لكم زوراناء الكرام ومتعبي موقعنا الاخباري “الخليج 365” عن نشر محتوى الفيديو الجنسي الفاضح للفنانة مني فاروق مع خالد يوسف ، نظراً لاحتواء الفيديو على مشاهد اباحية مخالفة لسياسة التحريرية الخاصة بالموقع .

فيديو خالد يوسف كامل :شاهد الان فيديو خالد يوسف ومني فاروق وشيماء الحاج ..وشاهد فيديو خالد يوسف المسرب مع مني فاروق ..مقطع خالد يوسف المسرب.. فيديو مني فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف ..فضيحته منه فاروق الفيديو الكامل لمني فاروق ..رقص مني فاروق.. فيديو خالد يوسف المسرب كامل ..فيديو مني فاروق المثيرة للجدل ..فيديو خالد يوسف وشيماء ومنى فاروق ..

سرب فيديو فاضح للفنانة المصرية منى فاروق بجانب شيماء الحاج وهم في حالة لا وعي يتراقصون رقص شبه شعبي بملابس شبه عارية ، الفيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماع وسط موجهة من الغضب والاستنكار، القصة كاملة ننشرها لكم اليوم عبر موقعنا لجميع الباحثين عن فيديو منى فاروق وخالد يوسف وشيماء الحاج وتفاصيل فيديو الفاضح لمنى فاروق وشيماء الحاج.

شاهد الفيديو المسرب لمنى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف كامل .

Advertisements

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة منى فاروق، وبصحبتها الفنانة شيما الحاج، وهما يرقصان بشكل غير مألوف يصعب تصنيفه على أنه رقص شرقي أو غربي. وجاءت التعليقات من رواد “الفيسبوك”، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو شبه عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن الفنانة كانت بصحبة أصدقاء في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

الفيديو المسرب لمنى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف كامل .

ووفقا للفيديو الذي نشر على تويتر وتم حذفه لاحقا، ساد الرقص الشرقي بين الممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيماء وهما بالثياب الداخلية فقط، ويبدو أنهما كانتا وكأنهما في شبه غيبوبة، وبدتا كأنهما لا يخشيان الفضيحة، إذ أن الكاميرا كانت تتنقل عليهما بهدوء وبدون ارتباك، فيما كان الرجل الذي معهما يكلمهما ويطلب منهما أن تتخلصا من القطعة الوحيدة على جسد كل واحدة منهما، وفعلا خلعتا ما تبقى عليهما وأصبحتا عاريتين تماما.

وهذه يعتذر لكم موقعنا الاخباري *الخليج 365 * عن نشر محتوى الفيديو الجنسي الفاضح للفنانة مني فاروق مع خالد يوسف ، نظراً لاحتواء الفيديو على مشاهد اباحية مخالفة لسياسة التحريرية الخاصة بالموقع .